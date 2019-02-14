2019-02-14T08:27:13+03:00
Общество

Фотоконкурс «Мисс УМВД - 2019»

«Комсомолка» совместно с УМВД России по Тульской области проводит конкурс среди женщин-сотрудниц органов внутренних дел региона
Виктория ЯКУШИНА
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Конкурс на самую обаятельную и привлекательную пройдет с 14 февраля по 4 марта 2019 года.Конкурс на самую обаятельную и привлекательную пройдет с 14 февраля по 4 марта 2019 года.
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Женщина-полицейский сочетает в себе не только грацию и очарование, но и смелость, острый ум, ответственность и самоотверженность. Они - хрупкие, но сильные духом сотрудницы — нередко достигают больших высот в такой непростой профессии, как правоохранитель.

В этом году 20-ти леди в погонах со всей Тульской области вновь предстоит побороться за звание «Мисс УМВД — 2019».

Конкурс на самую обаятельную и привлекательную пройдет на сайте TULA.KP.RU с 14 февраля по 4 марта 2019 года.

Чтобы отдать свой голос за фаворитку голосования, необходимо «кликнуть» сердечко на фото участницы.

Принимается по одному голосу с устройства за каждую из девушек раз в 24 часа.

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Результаты конкурса будут объявлены в рамках концерта накануне праздника 8 марта, который пройдет в здании Управления МВД России по Тульской области.

Победительницы получат замечательные подарки от «Комсомольской правды в Туле».

Важно! Ход голосования проверяется. Голоса, имеющие признаки «накруток», удаляются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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