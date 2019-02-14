Фотоконкурс «Мисс УМВД - 2019»
Женщина-полицейский сочетает в себе не только грацию и очарование, но и смелость, острый ум, ответственность и самоотверженность. Они - хрупкие, но сильные духом сотрудницы — нередко достигают больших высот в такой непростой профессии, как правоохранитель.
В этом году 20-ти леди в погонах со всей Тульской области вновь предстоит побороться за звание «Мисс УМВД — 2019».
Конкурс на самую обаятельную и привлекательную пройдет на сайте TULA.KP.RU с 14 февраля по 4 марта 2019 года.
Чтобы отдать свой голос за фаворитку голосования, необходимо «кликнуть» сердечко на фото участницы.
Принимается по одному голосу с устройства за каждую из девушек раз в 24 часа.
Вы можете распространять ссылку на конкурс посредством наших социальных сетей:
Результаты конкурса будут объявлены в рамках концерта накануне праздника 8 марта, который пройдет в здании Управления МВД России по Тульской области.
Победительницы получат замечательные подарки от «Комсомольской правды в Туле».
Важно! Ход голосования проверяется. Голоса, имеющие признаки «накруток», удаляются.
ИСТОЧНИК KP.RU