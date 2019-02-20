«Клиника года – 2019»: Выбери победителя!

В 2019 году здравоохранение Тульской области продолжает держать курс на совершенствование. Многого уже удалось достичь, еще больше – предстоит претворить в жизнь.

Немаловажная роль в реализации основных задач на пути к высокому уровню оказания медицинской помощи отведена тем, кто стоит на передовой здравоохранения – врачам и лечебным учреждениям. Именно они помогают нам бороться с заболеваниями, оставаться крепкими телом и духом, молодыми и, главное, здоровыми.

Не менее значимая задача стоит и перед нами – пациентами. Только мы можем указать на проблемы, донести свои пожелания до заинтересованных лиц, выразить отношение к тем или иным фактам или изменениям в работе специалистов здравоохранения региона.

Рупором народного мнения, еще в 2014 году, стал федеральный проект «Клиника года». За это время он собрал мнения десятков городов нашей страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Уфы, Ростова.

На территории Тульской области проект успешно реализуется третий год подряд.

В газете «Комсомольская правда в Туле», а также на просторах сайта tula.kp.ru, работа региональных врачей и клиник понятно и доступно раскрывается для потребителя.

Проект позволяет пациентам узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов, дает возможность глубже понять работу медицинских работников, открыто обсудить новые технологии и методы лечения, свободно высказать свое мнение, а также выбрать понравившегося специалиста или клинику.

В рамках проекта на суд народа представлены тульские медучреждения и врачи. Все они готовы рассказать о своей деятельности широкой аудитории и представить результаты своей работы и достижений в медицине.

Критерии для оценки медучреждений просты: это, несомненно, доступность, широкая оснащенность, открытость и, конечно же, профессионализм.

Компетентно

Председатель экспертного жюри, глава Муниципального Образования город Тула, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Юрий Иванович Цкипури:

– В 2017 году произошло значимое событие в нашем регионе, я бы сказал историческое - это первое вручение премии «Клиника года». Еще тогда мы говорили о том, что конкурс должен расширяться, стать всенародным - так и произошло. В 2018 году его популярность возросла не только в медицинском сообществе, но и в среде всего населения: повышается роль медицины, медицинского работника, того, кто круглосуточно стоит на страже здоровья! Этот конкурс чрезвычайно важен для нас.

Прямая речь

Генеральный директор медиа-холдинга «Дом прессы» Павел Коренюгин:

– «Клиника года» - это федеральный проект, проводимый изданием «Комсомольская правда». В 2019 году в Тульской области мы проводим его в третий раз. Проект продлится 5 месяцев (с февраля по июнь), в течение которых аудитория нашего медиа-холдинга будет знакомиться с профессиональными возможностями клиник, уникальными специалистами и достижениями, и выбирать лучших в различных номинациях. Лично для меня 2 профессии, которые всегда вызывают трепет – это медицинские работники и педагоги. Словами описать важность и ответственность социальной функции, которую несут медицинские работники, невозможно. Уверен, что реализация социального проекта «Клиника года» позволяет развиваться сфере здравоохранения и способствует улучшению качества жизни жителей нашего региона.

Как это работает

1 Конкурс «Клиника года-2019» будет проходить с 20 февраля по 5 июня.

2 Следить за ходом проекта можно и нужно на страницах еженедельника «Комсомольская правда» в Туле» (выходит каждую среду) и на сайте tula.kp.ru в разделе «Клиника года».

3 На сайте «Комсомольской правды в Туле» в специальной статье «Спасибо, доктор!» любой житель Тулы сможет выразить благодарность любому врачу.

4 Во время проведений в пресс-центре «КП» прямых линий и онлайн-конференций, которые будут проанонсированы в газете и на сайте, можно напрямую задать вопрос специалисту и получить бесплатную консультацию.

5 Оценивать и выбирать лучших среди конкурсантов будет два жюри.

Одно из них — это туляки. Читатели газетной версии смогут заполнить анкету (поставить оценку по десятибалльной шкале) и отправить ее по указанному адресу или отнести в киоски «Пресса». А посетители сайта — зайти на сайт tula.kp.ru, кликнуть на вкладку или баннер «Клиника года» и проголосовать за понравившееся медучреждение или доктора.

Второе жюри – это экспертный совет, в который входят представители врачебного сообщества, преподаватели медвуза, главврачи. Они также подробно разберут деятельность каждого по всем критериям и выберут лучших.

6 Накануне Дня медицинского работника мы подведем итоги и объявим имена победителей.

Также вы можете выбрать «Тульского доктора года». Для этого нужно отдать свой голос за медика, который участвует в проекте «Клиника года», либо за любого доктора, которому вы готовы доверить свое здоровье.

ВАЖНО!

Вы можете не ограничиваться при выборе достойного только набором участников голосования. Отдать голос за любого медика или клинику, которому вы готовы доверить свое здоровье, можно также в бюллетени в соответствующей графе, либо в комментариях к статье «Спасибо, доктор!»

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В 2017 году проект «Клиника года» впервые стартовал на территории Тульской области благодаря медиахолдингу «Дом прессы». Более десятка учреждений стали его участниками и сразились в нешуточный борьбе за победу.

Туляки прислали 550 анкет, на которых выразили признание лучшим, по их мнению врачам и клиникам. За участников в номинации «Лучший доктор» было отдано более 5 000 голосов на сайте tula.kp.ru. За клиники отдали свой голос 4 902 туляка. Благодаря голосам народного и экспертного жюри заветные статуэтки проекта «Клиника года» получили 12 медучреждений.

Еще активнее проект прошел в 2018 году. Число голосующих выросло в три раза. Голоса за клиники отдали более 30 тысяч жителей. В номинации «Лучший доктор» проголосовали 15 300 туляков. Рукописных анкет было собрано более 1500. Статуэтки победителей проекта получили 13 медучреждений в различных номинациях.