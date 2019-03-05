2019-03-05T10:46:44+03:00
Здоровье

Фотоконкурс "Тульский доктор года-2019"

Кто достоин почетного звания – решают туляки
Виктория ЯКУШИНА
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Фотоконкурс "Тульский доктор года-2019"Фотоконкурс "Тульский доктор года-2019"
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Кому как не пациентам выбирать, кто действительно должен стать «Тульским доктором года-2019»

Вы можете отдать свой голос как за медика, который участвует в проекте «Клиника года», так и за любого доктора, которому вы готовы доверить свое здоровье.

Для того, что проголосовать, необходимо «кликнуть» на сердечко на фото с доктором ниже или написать имя фаворита в комментариях к этой статье.

Также вы можете принять участие в голосовании за победителей проекта «Клиника года-2019».

Итоги голосования будут подведены накануне Дня медицинского работника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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