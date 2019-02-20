Спасибо, доктор!

Голосование за победителей проекта «Клиника года-2018» открыто, и у каждого есть уникальная возможность одним «кликом» выбрать лучшую клинику Тулы в 11 номинациях.

В рамках проекта проходит фотоконкурс «Тульский доктор года». Для того, чтобы выбрать своего фаворита необходимо «кликнуть» на фото или написать имя врача в комментариях к статье на нашем сайте.

С 20 февраля по 5 июня на страницах еженедельника «Комсомольская правда» в Туле» и на сайте tula.kp.ru вы гарантированно узнаете много нужной и полезной информации. Подробнее о каждом медцентре и талантливых врачах, которые в них трудятся на благо народа, вы можете узнать на нашем сайте в разделе «Клиника года».

Итоги голосования будут объявлены накануне Дня медицинского работника.

Тот, кто хочет выразить благодарность любимому врачу, может написать в комментарии к этой статье.