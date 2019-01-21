Дорожная проблема ЖК "Парус": в администрации Тулы прокомментировали ситуацию

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала о сложившейся ситуации в новом жилищном комплексе Тулы. По словам жителей ЖК «Парус», заезда в большой микрорайон со стороны ул. Кирова нет в принципе. Поворот налево запрещен. Установлены соответствующие дорожные знаки, размечена двойная сплошная. Из-за этого туляки регулярно испытывают трудности.

Создает неудобства для местных жителей еще один факт: пешеходный переход на новой дороге расположен достаточно далеко от остановочных павильонов. Из-за этого пешеходы постоянно нарушают ПДД, предпочитая идти напрямую.

Ко всему прочему, около дома по ул. Хворостухина, 29 отсутствует тротуар. Туляки вынуждены идти практически по проезжей части. Этой же дорогой направляются большинство детей из ЖК в школы на ул. Кирова. Жители жилищного комплекса утверждают: участок постоянно загружен машинами даже сейчас, когда дома заселены на 1/3.

Решение, как минимум, одной проблемы местные жители видят в разрыве двойной сплошной, которая позволит законно выполнить поворот налево. Однако проектом организации дорожного движения по ул. Хворостухина (на участке от ул. Бондаренко до ул. Кирова) разрывы в разметке 1.3 «двойная сплошная линия» не предусмотрены.

На официальный запрос «Комсомолки» разъяснения по данным вопросам дал заместитель главы администрации Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин. В частности, сообщается:

- С учетом требований нормативной документации в области обеспечения безопасности дорожного движения, сложившейся практики предупреждения дорожно-транспортных происшествий, а также наличием альтернативных подъездных путей, организация разрывов в разметке 1.3. «двойная сплошная линия» в районе ЖК «Парус» окажет негативное влияние на безопасность дорожного движения.

Пешеходный переход на ул. Хворостухина (участок от ул. Бондаренко до ул. Кирова) организован таким образом, что находится на равном удалении от остановочных павильонов. Данный вариант дислокации предусматривает потребность в пересечении проезжей части, как пассажиров прибывающих, так и отбывающих с указанных остановочных павильонов. Кроме того, схема расположения пешеходного перехода и остановочных павильонов предусмотрена требованиями ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

По вопросу обустройства тротуара сообщаем, что мероприятия по обустройству улично-дорожной сети города осуществляются на территории общего пользования улично-дорожной сети в границах «красной линии», отделяющей территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог и других земель общего пользования.

Территория земель, на которых расположен дом 29, примыкающая к ул. Хворостухина, расположена на участке за К№ 71:30:030805:24, имеет статус: «учтенный», категория земель: «земли населённых пунктов», форма собственности: «собственность публично-правовых образований» находится в границах «красных линий». Обустройство данной территории относится к компетенции собственников многоквартирных домов.

Споры жителей вызывает новая дорога, которая соединила улицу Бондаренко и улицу Кирова.

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