Дорога раздора

В свое время дольщики жилищного комплекса «Парус», которые возводил разорившийся застройщик СУ-155, что называется, натерпелись. Отдавать кровные за ипотеку, не имея ни малейшего понятия, когда строительство твоего дома будет продолжено – то еще удовольствие. Ситуация сдвинулась с «мертвой точки» после вмешательства властей. Строительство корпусов было закончено, а семьи смогли получить заветные ключи от квартир.

Во дворах многоэтажек пешеходы не могут поделить дорогу с автомобилистами.

Правда, и теперь жильцы не могут вздохнуть спокойно. Споры вызывает новая дорога, которая соединила улицу Бондаренко и улицу Кирова. Планировалось, что строительство дороги к ЖК «Парус» позволит разгрузить дорожную ситуацию в этом микрорайоне. Но по его завершении вместо радости местные жители испытали лишь разочарование.

По словам туляков, в большой микрорайон заезда со стороны ул. Кирова нет в принципе. А пешеходный переход на новой дороге расположен достаточно далеко от остановочных павильонов. Из-за этого пешеходы постоянно нарушают ПДД, предпочитая идти напрямую.

Туляки переходят проезжую часть, перелезая через отбойники

Двойная сплошная

Жилищный комплекс включает в себя 13 многоэтажных домов. В нем живут тысячи семей с детьми. Практически у всех есть машины. А потому проблема ощущается, как никогда, остро. По словам старшей по дому № 33 Евгении Григорьевой, изначально проект ЖК предусматривал несколько въездов/выездов в комплекс.

Фото: Алексей ФОКИН

- Только один заезд в огромный микрорайон актуален: со стороны ул. Бондаренко. С ул. Кирова мы не можем заехать домой, поворот налево запрещен. Установлены соответствующие дорожные знаки. Буквально за неделю до Нового года разметили двойную сплошную. Людям приходится проезжать через весь комплекс, чтобы попасть домой, - рассказывает Евгения Григорьева. - У нас во дворах огромный поток машин. Мы едем все по придомовым территориям мимо домов. Трудности при подъезде испытывают также родители детей, которых каждый день привозят в детский сад, расположенный на территории ЖК. Во дворах в часы пик утром и вечером машины не могут разъехаться. Одни выезжают из ЖК, другие наоборот въезжают.

Кроме того, некоторые автомобилисты заезжают в нарушение разметки, пересекая двойную сплошную.

В школу по проезжей части

Ко всему прочему, около дома по ул. Хворостухина, 29 отсутствует тротуар. Туляки вынуждены идти практически по проезжей части. Этой же дорогой направляются большинство детей из ЖК в школы на ул. Кирова. Жители жилищного комплекса утверждают: участок постоянно загружен машинами даже сейчас, когда дома заселены на 1/3.

- Дорога была запланирована и запроектирована вместе с этим комплексом. Дорога именно для этого комплекса сделана. Но нужды местных жителей она не учитывает, - добавляет местная жительница Анна Скопина.

Решение, как минимум, одной проблемы местные жители видят в разрыве двойной сплошной, которая позволит законно выполнить поворот налево. Также инициативная группа подготовила еще ряд предложений по разрешению сложившейся ситуации. «Комсомолка» готова выступить площадкой для диалога местных жителей и городских властей.

ОФИЦИАЛЬНО

В администрации Тулы по данным вопросам «Комсомолке» сообщили следующее:

- Муниципальный заказчик по объекту «Магистральная улица Хворостухина на участке от ул. Бондаренко до ул. Кирова в г. Туле» – МУ «Управление капитального строительства г. Тулы», подрядчик – ООО «Тулаоборонстрой». Подрядной организацией завершено асфальтирование проезжей части и тротуаров, нанесена дорожная разметка, проведены работы по монтажу дорожных знаков и светофоров. Также выполнены работы по устройству опор освещения. Ведется установка светильников и разделительной преграды. После выполнения вышеуказанных работ будут проведены работы по приемке объекта и вводу в эксплуатацию. Отметим, что дорожная разметка нанесена согласно проекту строительства объекта. Проект в свою очередь прошел экспертизу и подчиняется соответствующим нормативам и ГОСТам.