2018-12-01T09:53:59+03:00
Происшествия

Пожар в ресторане в Центральном парке Тулы могло вызвать короткое замыкание

Такой версией поделилась команда заведения
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Напомним, 30 ноября в Центральном парке вспыхнул ресторан. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты. Посетителей ресторана спешно эвакуировали. В результате ЧП обошлось без жертв.

- В причинах пожара предстоит разобраться, по предварительным данным его могло вызвать короткое замыкание. В момент возгорания в ресторане, как и положено, сработала пожарная сигнализация, светились пожарные выходы, сотрудники повели себя грамотно и оперативно, и все гости, а также мы сами вовремя и достаточно быстро эвакуировались из здания. Пострадавших нет - это самое главное, - говорится в сообщении команды ресторана.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24