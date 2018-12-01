Пожар в ресторане в Центральном парке Тулы могло вызвать короткое замыкание

Напомним, 30 ноября в Центральном парке вспыхнул ресторан. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты. Посетителей ресторана спешно эвакуировали. В результате ЧП обошлось без жертв.

- В причинах пожара предстоит разобраться, по предварительным данным его могло вызвать короткое замыкание. В момент возгорания в ресторане, как и положено, сработала пожарная сигнализация, светились пожарные выходы, сотрудники повели себя грамотно и оперативно, и все гости, а также мы сами вовремя и достаточно быстро эвакуировались из здания. Пострадавших нет - это самое главное, - говорится в сообщении команды ресторана.