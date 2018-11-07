2018-11-07T15:59:10+03:00
Происшествия

"Ребенок захлебнулся молоком!": новая причина смерти ребенка в тульском роддоме

Гибель малыша активно обсуждают в соцсети
Виктория ЯКУШИНА
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Истинную причину смерти малыша предстоит выяснить следователямИстинную причину смерти малыша предстоит выяснить следователям
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Трагический инцидент произошел в Центральном родильном доме Тулы. Жительница оружейной столицы обвиняет врачей в халатности, в результате которой умер ее новорожденный сын.

По мнению девушки, ей несколько часов не сообщали, что ее ребенок скончался, а в выданных документах сфальсифицировали факты.

Свою историю она расскала в группе в соцсети, и ее позицию сразу же поддержали неравнодушные туляки. Однако, нашлись и те, кто рассказал свою версию произошедшего.

- Этой девушке принесли ребенка на кормление, все кормление она разговаривала по телефону с мужем. Это подтвердили все ее соседки по палате. Ребенок захлебнулся молоком! Она этого даже не заметила. Положила в люльку-каталку и отвезла в детское отделение уже мертвого. Вскрытие это подтвердило. А когда завели уголовное дело, женщина изменила показания и обвиняет теперь врачей, - написала тулячка.

Соцсети

Соцсети

Такого рода комментарий в сети не один.

Соцсети

Соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

По факту смерти новорожденного в тульском роддоме возбуждено уголовное дело

Об этом сообщили в СУ СКР по Тульской области (подробности)

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