"Ребенок захлебнулся молоком!": новая причина смерти ребенка в тульском роддоме
Трагический инцидент произошел в Центральном родильном доме Тулы. Жительница оружейной столицы обвиняет врачей в халатности, в результате которой умер ее новорожденный сын.
По мнению девушки, ей несколько часов не сообщали, что ее ребенок скончался, а в выданных документах сфальсифицировали факты.
Свою историю она расскала в группе в соцсети, и ее позицию сразу же поддержали неравнодушные туляки. Однако, нашлись и те, кто рассказал свою версию произошедшего.
- Этой девушке принесли ребенка на кормление, все кормление она разговаривала по телефону с мужем. Это подтвердили все ее соседки по палате. Ребенок захлебнулся молоком! Она этого даже не заметила. Положила в люльку-каталку и отвезла в детское отделение уже мертвого. Вскрытие это подтвердило. А когда завели уголовное дело, женщина изменила показания и обвиняет теперь врачей, - написала тулячка.
Соцсети
Такого рода комментарий в сети не один.
Соцсети
ОФИЦИАЛЬНО
По факту смерти новорожденного в тульском роддоме возбуждено уголовное дело
Об этом сообщили в СУ СКР по Тульской области (подробности)