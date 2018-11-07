2018-11-07T11:16:54+03:00
Происшествия

Инцидент в тульском роддоме: от женщины несколько часов скрывали, что ее сын умер

Проводится доследственная проверка по факту смерти малыша
Виктория ЯКУШИНА
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Жительница Тулы опубликовала в одной из групп в соцсети пост с просьбой о помощи.

Женщина рассказала, что в Центральном родильном доме Тулы умер ее новорожденный сын. Как тулячка поясняет, медики несколько часов скрывали от нее произошедшее, а в медицинских документах и вовсе указали ложные факты.

Женщина родила сына 19 октября в 5:55. По ее словам, ребенок был совершенно здоров.

22 октября маму и малыша должны были выписать домой, но на осмотре ребенка педиатр отметила, что мальчик скинул 290 грамм, хотя по норме, как отмечает тулячка, он мог сбросить и больше.

- Потом специальным прибором она начала измерять желтушку. Прикладывала несколько раз к головке, потом к грудке, он толком ничего не показал, и она сказала я вас не выпишу у вас желтушка (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.), - пишет тулячка в соцсети.

После сына туляки отправили на фототерапию, затем на забор крови. Но о результатах анализов мать в известность никто не поставил.

В течение дня женщина несколько раз брала сына, чтобы покормить. Через пару минут после последнего кормления медсестра заметила, что с малышом что-то не так. Ребенка отправили в реанимацию.

До часу ночи туляка не могла сомкнуть глаз, ждала врачей и пыталась узнать, что с ее сыном. Но медики молчали.

Спустя некоторое время матери все-таки сообщили, что ее ребенок находится тяжелом состоянии, но причин тому не назвали. Для успокоения дали женщине медикаменты.

В шесть утра тулячка снова была у врача, требовала доложить о состоянии ее малыша. Отмета не последовало, сказали - сами придут и скажут.

Только через полтора часа главный врач и педиатор сообщили матери, что ее ребенок умер.

После приезда мужа тулячки, на место были вызваны правоохранители. По словам женщины, медики долго не хотели отдавать семье выписку родов и все, что касается погибшего малыша. Муж и жена поняли почему, когда прочли документы.

- Смерть они зафиксировали в 0.28, но меня в известность поставили только утром. И полицию они должны были вызвать ночью по факту фиксации смерти. В выписке они даже заморачиваться не стали, показатели желтушки из за которой нас не выписали на листе последнего осмотра педиатра со штрихкодом исправили ручкой!!!!!! Время родов они написали 15.00 хотя я родила в 5.55!!!! И таких нюансов в этой выписке очень много, - сообщает жительница Тулы. - Мы хотим создать резонанс, чтобы они (врачи - прим. ред.) не смогли отвертеться. Я хочу добиться справедливости, чтобы врачи были наказаны за свою халатность (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред), - отмечает женщина.

ОФИЦИАЛЬНО

- По данному факту следственным отделом по Центральному району СУ СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза, исследуется медицинская документация, опрашиваются медики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области Анна Киреечева.

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