По факту смерти новорожденного в тульском роддоме возбуждено уголовное дело
Утром 7 ноября 2018 года соцсети и тульские СМИ облетела страшная новость. В Центральном родильном доме при странных обстоятельствам скончался новорожденный мальчик. Его мать бьет тревогу в сети и обвиняет в смерти малыша сотрудников ЦРД.
В СУ СКР по Тульской области была проведена доследственная проверка. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
- Устанавливаются должностные лица из числа медицинских работников, участвовавшие в оказании медицинской помощи женщине, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области Анна Киреечева.
Подробности произошедшего инцидента в Туле выясняются. Следователи ждут результатов судмедэкспертизы и исследуют медицинскую документацию.
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