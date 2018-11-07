По факту смерти новорожденного в тульском роддоме возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:47 2018-11-07T15:58:08+03:00

Об этом сообщили в СУ СКР по Тульской области

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Утром 7 ноября 2018 года соцсети и тульские СМИ облетела страшная новость. В Центральном родильном доме при странных обстоятельствам скончался новорожденный мальчик. Его мать бьет тревогу в сети и обвиняет в смерти малыша сотрудников ЦРД.

В СУ СКР по Тульской области была проведена доследственная проверка. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

- Устанавливаются должностные лица из числа медицинских работников, участвовавшие в оказании медицинской помощи женщине, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области Анна Киреечева.

Подробности произошедшего инцидента в Туле выясняются. Следователи ждут результатов судмедэкспертизы и исследуют медицинскую документацию.

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