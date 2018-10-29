2018-10-29T13:59:07+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор Вадиму Жерздеву

Приговором суда бывший глава администрации получил наказание в виде лишения свободы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 октября 2018 года, Новомосковский городской суд, наконец, вынес приговор по громкому угловному делу в отношении экс-главы администрации города Новомосковска Тульской области Вадима Жерздева. Он осужден за злоупотребление должностыми полномочиями.

Суд выслушал последнее слово обвиняемого, в котором он просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы, и вынес решение.

Приговором суда бывший глава администрации получил два года лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением госвласти, на срок три года.

До вступления приговора в законную силу Вадим Жерздев будет находится под домашним арестом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сломали два ребра: Адвокат Гуфа раскрыл подробности избиения рэпера в московском клубе «Бункер»
По словам юриста, преступление могло быть спланировано заранее: злоумышленники пригласили исполнителя под видом организации выступления, а затем избили и ограбили
Новости 24
Как записаться на прием в маммологический центр в Туле
В Тульском военно-историческом музее состоится встреча с Александром Жаворонковым
«Ростелеком» предложил тулякам расширенные возможности «Умного дома»
В Новомосковск прибыл известный хоккеист Дарюс Каспарайтис
Двое тульских врачей удостоены звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ»
30 октября передвижной стоматологический комплекс отправится в Плавский район
В Туле проходит реконструкция стелы героям Тульского рабочего полка
Метеопредупреждение: в Тулу идет сильный ветер
В Туле прошел фестиваль «Наука 0+»
Со стихийных свалок Тулы за минувшую неделю вывезли 2062 кубических метра мусора
Телефоны горячих линий по вопросам отопительного сезона
В Туле будут централизованно собирать отработанные автопокрышки
За три дня в Тульской области поймали 45 пьяных водителей
В Тульской области "ВАЗ" врезался в дерево и перевернулся на крышу
В Туле состоится ХII фестиваль национальных культур
В Узловском районе автомобиль выехал в кювет
Под Тулой женщину-пешехода переехали два автомобиля
Вадим ЖЕРЗДЕВ: Виноват, оступился, осознал
Под Тулой в ДТП с "Шевроле Кобальт" погиб девятилетний ребенок
В Туле мужчина попался на краже кошелька из чужого авто
За неделю в Туле произошло 179 ДТП
В Туле почтут память жертв политических репрессий
Двое мужчин пойдут под суд за организацию похищения предпринимателя в Тульской области
Влетевший в ломбард «Шерволе Корвет» выставлен на продажу в Туле