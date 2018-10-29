Суд вынес приговор Вадиму Жерздеву

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-29T13:59:07+03:00

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Сегодня, 29 октября 2018 года, Новомосковский городской суд, наконец, вынес приговор по громкому угловному делу в отношении экс-главы администрации города Новомосковска Тульской области Вадима Жерздева. Он осужден за злоупотребление должностыми полномочиями.

Суд выслушал последнее слово обвиняемого, в котором он просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы, и вынес решение.

Приговором суда бывший глава администрации получил два года лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением госвласти, на срок три года.

До вступления приговора в законную силу Вадим Жерздев будет находится под домашним арестом.