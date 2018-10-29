2018-10-29T12:31:44+03:00
Происшествия

Вадим ЖЕРЗДЕВ: Виноват, оступился, осознал

В Новомосковске проходит очередное заседание по делу экс-главы администрации муниципального образования [видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Мария ВЛАСОВАФото: Мария ВЛАСОВА
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Сегодня, 29 октября 2018 гола, в новомосковском суде проходит очередное заседание по делу Вадима Жерздева - бывшего главы администрации МО город Новомосковск.

Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями.

Сегодня суд пранирует вынести подсудимому приговор. Последний уже сказал свое последнее слово перед вынесением решения по делу.

Вадим Жерздев. Последнее слово.

- Я хотел бы еще раз заявить, что свою вину в содеянном полностью признаю. Прошу суд о снисхождении, назначении наказания, не связанного с лишением свободы. Потому что у меня есть малолетний ребёнок. Жена находится в декретном отпуске. Престарелая мать и близкие, которые нуждаются в моей поддержке. Принимая решение о наказании, прошу суд учесть такие обстоятельства: в ходе предварительного следствия у меня были изъяты денежные средства, позволяющие выплатить штраф, предусмотренный данной статьей. Если будет назначено наказание в виде исправительных работ я смогу применить опыт и знания, как специалист в области строительства, что принесет пользу обществу и позволит, отбывая наказание, материально поддерживать семью, принимать участие в воспитании малолетнего сына, а также несовершеннолетнего сына супруги, которого мы воспитываем совместно. Прошу учесть и мои положительные характеристики, Государственные награды, которыми я был награжден за период моей трудовой деятельности. Также осмелюсь просить суд не наказывать меня слишком строго, поскольку я ранее не привлекался к уголовной отвественности, не был судим. В начале расследования уголовного дела признал вину и сотрудничал со следствием. Еще раз прошу строго не наказывать. Виноват, оступился, осознал, - отметил Вадим Жерздев.

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