Вадим Жерздев признал свою вину и извинился.

СЕГОДНЯ 08:14 2018-10-23T08:58:24+03:00

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В зал суда - в деловом костюме

Вадим Жерздев прибыл на машине уфсин к зданию суда примерно за 20 минут до начала заседания. Автомобиль припарковался на заднем дворе, чтобы не привлекать внимание журналистов. Жерздев вышел из служебной машины, поправил деловой костюм, причесался, внимательно смотрясь в боковое зеркало машины уфсин, и отправился внутрь. В зал судебного заседания бывший чиновник явился в сопровождении двух защитников.

Перед началом судебного заседания Вадим Жерздев и его защита ходатайствовали о запрете фото- и видеосъемки. Бывший чиновник заявил, что в судебном заседании могут быть разглашаены сведения, связанные с личной жизнью. Но суд все же разрешил съемку. Хотя и с оговоркой: обвиняемого и его защиту снимать не желательно. Если только со спины.

Фото: Алексей ФОКИН

Дело рассматривалось в особом порядке. С первых минут заседания стало понятно: Вадим Жерздев полностью признает свою вину. Напомним, бывшему главе администрации Новомосковска вменяют превышение должностных полномочий.

В ходе судебного заседания была оглашена характеристика с места работы Жерздева.

Она оказалась весьма положительной. Бывшие коллеги его называют «руководителем новой формации», который «дальновидно мыслит». Он «знает нужды города». А еще «постоянно повышал уровень своего профессионализма». Этими и другими эпитетатами изобилует характеристика бывшего чиновника. В числе его заслуг перед Новомосковском: газификация, дороги, переселение из ветхого жилья, благоустройства и т. д.

Судья поинтересовалась, на что живет Вадим Жерздев. Ведь сейчас он не работает, находится под домашним арестом. Бывший чиновник заявил, что на сбережения. При этом жена экс-главы также не работает. Она находится в декретном отпуске.

Кстати, эти доводы защита потом использовала в ходе прений сторон.

Прокурор в ходе прения сторон попросил для Вадима Жерздева 1 год 8 месяцев в колонии-поселении и на 3 года лишить его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. По словам прокурора, исправление обвиняемого возможно только в условиях изоляции. В то же время прокурор попросил зачесть время содержания Жерздева под стражей и домашним арестом.

В судебном заседании Вадим Жерздев полностью признал свою вину и публично извинился перед потерпевшими. По его словам, он своим поступком причинил имиджевые потери администрации.

Речь Жерздева продолжили защитники. Они попросили суд назначить бывшему чиновнику наказание, не связанное с лишением свободы. В качестве доводов назывались: наличие постоянного места жительства, почетные грамоты и благодарности, положительные характеристики, наличие малолетних детей (сын супруги от предыдущего брака и общий ребенок).

Чью сторону примет суд, станет известно в ходе следующего заседания.

Напомним, силовики пришли за чиновником 4 июня. Экс-главе администрации Новомосковска предъявили обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и заключили под домашний арест.

Тогда же прошли масштабные обыски. А местные жители заговорили о материальном достатке бывшего чиновника. И даже нашли якобы незадекларированную загородную резиденцию, в которой регулярно останавливались бывший чиновник и члены его семьи. Правда, официального подтверждения эта информация так и не получила.

Фото: Алексей ФОКИН

УЧАСТКИ ПО ЗАНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

Зато стала известна суть предъявленного обвинения Вадиму Жерздеву. По версии следствия, в декабре 2016 года бывший глава администрации Новомосковска решил помочь хорошему знакомому - учредителю тульской организации - и передать ему в собственность по минимальной цене земельные участки. В дальнейшем предприниматель планировал на них организовать платные парковки и получать прибыль.

Для этого были организованы открытые аукционы по продаже трех участков. Каждый земельный участок являлся отдельным лотом, имел начальную цену, шаг аукциона, а также предусматривал размер задатка, который необходимо внести для участия в торгах. Кроме того, каждый из указанных земельных участков имел ограничения прав.

КОНКУРЕНТОВ УСТРАНЯЛ ПО ЗВОНКУ

Заявки на участие подали трое человек, в том числе приятель бывшего чиновника. Вадим Жерздев пообещал знакомому победу в торгах и помощь в оформлении права собственности на земельные участки по минимальной цене.

В феврале 2017 года Вадим Жерздев позвонил с мобильного одному из участников аукциона и потребовал от последнего отказаться от участия в нем. Тому ничего не оставалось, как согласиться с требованиями. Надавить на второго участника не удалось: потерпевший жил в другом регионе. А значит, и сфера влияния чиновника на него не распространялась.

Тогда экс-глава администрации Новомосковска пошел дальше. Он дал указание подчиненным найти законную возможность отмены аукционов по продаже земельных участков. Когда выяснилось, что это сделать невозможно, документы сфальсифицировали.

Из них следовало, что якобы на указанных участках размещались объекты водоотведения и другие коммуникации, принадлежащие новомосковской организации, не обремененные сервитутом. Жерздев подписал соответствующее постановление, и проведение аукционов было отменено. Хотя информация не соответствовала действительности.

ЖАЛОБА НА АДМИНИСТРАЦИЮ

Вот тут и объявился второй участник аукциона. Не согласившись с таким решением и посчитав, что его права нарушены, он обратился с жалобой на незаконные действия администрации Новомосковска в антимонопольную службу.

На основании представленных в ведомство документов, содержащих ложные сведения, сотрудники УФАС России по Тульской области были введены в заблуждение относительно законности отмены аукционов. Жалобу потерпевшего признали необоснованной.

Земельные махинации так и могли бы остаться незамеченными, но в дело вмешались правоохранители. Спустя год экс-главу администрации задержали. А 29 октября суд вынесет ему приговор.