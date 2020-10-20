Организация Т-образного пересечения: как на Восточном обводе решат проблему пробок

Сейчас заключен контракт на проектирование отдельных вариантов организации дорожного движения на пересечении улиц Ложевая/Восточный обвод Фото: Алексей ФОКИН

Совсем недавно в Туле была открыта вторая очередь Восточного обвода. Дорога призвана разгрузить движение по улице Рязанской в сторону Пролетарского округа и в обратную сторону.

Однако радость автомобилистов была недолгой. Туляки вновь пожаловались на заторы. В частности, при выезде с моста в сторону улицы Металлургов и Ложевой. По словам автолюбителей, всему виной эффект бутылки, то есть сужение дороги.

Предполагается, что решением этой проблемы может стать организация Т-образного пересечения. Не исключено, что для этого потребуется перенос АЗС, мойки и других объектов.

Решение об организации Т-образного пересечения потребует изменения местоположения объектов Фото: Алексей ФОКИН

За разъяснением вопроса «КП-Тула» обратилась в городскую администрацию. Публикуем ее ответ:

- По сообщению управления по транспорту и дорожному хозяйству администрацией заключен муниципальный контракт на проектирование отдельных вариантов организации дорожного движения на пересечении улиц Ложевая/Восточный обвод. Результатом данного контракта будут являться наиболее эффективные предложения по организации отдельных объектов транспортной инфраструктуры, которые позволят обеспечить надлежащий уровень транспортного обслуживания населения.

На данный момент наиболее приоритетным вариантом является предложение по организации регулируемого пересечения. Согласно данным проведенного моделирования данный вариант демонстрирует наилучшие показатели пропускной способности.

Таким образом, решение об организации Т-образного пересечения потребует в том числе изменения местоположения объектов, которые в настоящее время находятся внутри кольца. Проектной организацией будут подготовлены соответствующие проекты планировки и межевания территории, которые позволят более точно понять масштаб задействованных земельных участков и как следствие объектов, расположенных на них.