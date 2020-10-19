Туляки пожаловались на серьезные пробки в районе Восточного обвода Фото: Алексей ФОКИН

В пятницу, 16 октября, туляки пожаловались на серьезные пробки в районе Восточного обвода при выезде с моста в сторону улицы Металлургов и Ложевой. Как сообщили сами туляки в интернете, что заторы в движении наблюдаются со всех сторон даже по старой дороги около гаражей.

Жители города сокрушаются вопросом, почему дорогу бы не сделать одной сплошной при выезде с моста и избежать эффекта бутылки, т. е. сужение дороги? Как считают сами туляки, что там правила ПДД совсем отсутствуют.

На данную жалобу сразу же отреагировали и другие автомобилисты.

- Почему нельзя сделать сплошную одну при выезде с моста, а то получается какой то эффект бутылки, т.е. сужение дороги...."- да по кочану. Там находятся какие-то невнятные шиномонтажка с кафешкой. Это частная собственность, а она у нас "священна и неприкосновенна"… Это капитализм!, - резко отреагировал на ситуацию один из жителей областной столицы.

- Скоро снесут и заправку и шиномонтажку с мойкой и будет Т-образный перекресток там), - вынес свой вердикт еще один пользователь интернета.

Однако, не все туляки встали на дыбы от такой дорожной ситуации. Как говорится, пробки пробками, а чувство юмора спасает в любой ситуации.

- Развязку нужно строить, ни сплошная, ни светофор не решат проблему. Если нанести сплошную то как повернуть тогда в сторону Калинина? Светофор вообще только усугубит ситуацию. Даешь эстакаду в сторону Областной больницы!))) (или тоннель, как вариант, а лучше - два). И мойку и шиномонтаж с кафешкой трогать не нужно будет(!) Вот заживем тогда ))), - поделился позитивным мышлением еще один житель Тулы в интернете.

Напомним, что еще во вторник, 13 октября, в Туле была открыта вторая очередь Восточного обвода в Туле. Данная дорога должна была разгрузить движение по улице Рязанской в сторону Пролетарского района и в обратную сторону, соответственно.