В Туле открыли движение по второй очереди Восточного обвода Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 13 октября, открылось движение по второй очереди Восточного обвода в Туле. Отметим, что строительство дороги началось еще в мае прошлого года.

На участке новой дороги были сделаны тротуары и пандусы для пешеходов, барьерные и пешеходные ограждения. Здесь же установили современное освещение без воздушных линий электропередач с энергосберегающими светильниками. Так же на участке появилась остановка общественного транспорта около парка "Патриот-Тула".

Для автомобилистов на путепроводе появились четыре полосы для движения — две по направлению в Центральный районе города и две — в Пролетарский. По ширине каждая полоса достигает 3 метров 75 сантиметров.