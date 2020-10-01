Пропавшую в Большой Туле 13-летнюю девочку нашли Фото: Алексей ФОКИН

Поиски 13-летней девочки из поселка Барсуки завершились. Спустя несколько дней школьница найдена живой.

- По предварительной информации, в отношении девочки во время ее отсутствия противоправных действий не совершалось, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

Сейчас она находится в отделе полиции. Ее жизни ничего не угрожает. Полицейские в присутствии психологов и педагогов выясняют обстоятельства происшествия.

На данный момент известно, что девочка ушла из дома еще 28 сентября около 15.00. Ее мать обратилась в полицию, спустя сутки. На поиски подростка были ориентированы полицейские, следователи, спасатели и волонтеры.

Правоохранители искали девочку в близлежащих населенных пунктах, досматривали чердаки и подвалы жилых домов, проверяли нежилые и заброшенные здания. Также допрашивали родственников и знакомых девочки.

Следственный комитет возбудил по факту ее пропажи уголовное дело. А полицейские объявили в розыск сожителя матери пропавшего подростка. Мужчина исчез вслед за девочкой.

В случае обнаружения, установления его местонахождения или получения какой-либо информации о Станиславе Гусельникове туляков просят сообщать по телефонам: (4872) 32-30-67, 72-61-33.