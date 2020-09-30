В тульских Барсуках пропала 13-летняя девочка: СК возбудил уголовное дело

В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, в поселке Барсуки пропала 13-летняя девочка. Виктория Гололобова ушла из дома 28 сентября, но так и не вернулась. Ее ищут полицейские, следователи, спасатели и волонтеры.

По факту безвестного исчезновения 13-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

- Уголовное дело возбуждено с целью наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения девочки, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Всех, кто обладают сведениями о пропавшей Виктории Гололобовой просят сообщить информацию по телефону: 8-961-152-0332. Она может оказаться полезной в поисках.