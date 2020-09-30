В тульских Барсуках пропала 13-летняя девочка Фото: Алексей ФОКИН

28 сентября в поселке Барсуки Ленинского района пропала 13-летняя девочка. Виктория Гололобова вышла из дома в понедельник 28 сентября, но так и не вернулась.

Волонтеры «Лизы Алерт» просят туляков помочь в поисках пропавшего подростка. Публикуем основные приметы потерявшейся девочки:

В тульских Барсуках пропала 13-летняя девочка Фото: материалы пресс-служб

Рост: около 150 сантиметров, худощавое телосложение.

Цвет глаз: карие глаза

Цвет волос: светло-русые волосы ниже плеч.

Была одета: в серебристую куртку с капюшоном, синие джинсы и бежево-голубые тапочки на резиновой подошве.

Если вам известно что-либо о местонахождении ребенка, свяжитесь с инфоргом поискового отряда "Лиза Алерт" Натальей по телефону: 89534431480. Также можно обратиться с информацией о пропавшей к сотрудникам полиции.