В тульских Барсуках пропала 13-летняя девочка
Фото: Алексей ФОКИН
28 сентября в поселке Барсуки Ленинского района пропала 13-летняя девочка. Виктория Гололобова вышла из дома в понедельник 28 сентября, но так и не вернулась.
Волонтеры «Лизы Алерт» просят туляков помочь в поисках пропавшего подростка. Публикуем основные приметы потерявшейся девочки:
В тульских Барсуках пропала 13-летняя девочка
Фото: материалы пресс-служб
Рост: около 150 сантиметров, худощавое телосложение.
Цвет глаз: карие глаза
Цвет волос: светло-русые волосы ниже плеч.
Была одета: в серебристую куртку с капюшоном, синие джинсы и бежево-голубые тапочки на резиновой подошве.
Если вам известно что-либо о местонахождении ребенка, свяжитесь с инфоргом поискового отряда "Лиза Алерт" Натальей по телефону: 89534431480. Также можно обратиться с информацией о пропавшей к сотрудникам полиции.