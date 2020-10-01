Тульская полиция продолжает поиски пропавшей 13-летней девочки и 40-летнего сожителя ее мамы Фото: материалы пресс-служб

Управление МВД России по Тульской области продолжают поиски пропавшей без вести 13-летней девочки. Отметим, что пропавшая Гололобова Виктория Вячеславовна исчезла еще 28 сентября около 15:00 в поселке Барсуки. О пропаже в отделение полиции сообщила мать девочки только 29 сентября.

Есть информация о том, что девочка могла сбежать вместе с сожителем мамы — Гусельниковым Станиславом Владимировичем. Мужчине 40 лет. Его сотрудники полиции подозревают в совершении тяжкого преступления, а также, сообщается, что мужчина ранее неоднократно судим.

Сотрудники полиции и волонтеры «Лиза Алерт» начали поиски пропавшей. Ее приметы: на вид 14 лет;

рост 150 см;

худощавого телосложения, лицо овальное, бледное, лоб средний, брови дугообразные, глаза карие, волосы светло-русые, прямые по пояс.

Была одета: куртка серебристого цвета, синие джинсы, тканевые ботинки. Мобильного телефона при себе не имеет.

УМВД России по региону обращается к гражданам, обладающим сведениями о пропавшей девочке и разыскиваемом мужчине. При владении какой-либо информацией, полицейские просят сообщить сведения по телефонам: (4872) 32-30-67, 72-61-33.