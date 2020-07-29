ДТП с пассажирским автобусом в Туле: транспортная компания допустила нарушения

В середине июня на Алексинском шоссе в Туле произошло ДТП. Пассажирский автобус въехал в опору моста. В аварии пострадали 8 человек.

После ДТП прокуратура Ленинского района провела проверку в отношении транспортной компании - ООО «Миг «Тулатранс». Ее результаты оказались неутешительны.

Оказалось, что водители автобусов не проходили послерейсовый медицинский осмотр. Кроме того, в рейс выпускали транспортные средства с демонтированными ремнями безопасности, трещинами на лобовом стекле, неработающими габаритными огнями. Не проводился и предсменный контроль технического состояния автобусов.

Продолжительность рабочего времени водителей превышала установленную норму. Их привлекали к работе в выходные дни без письменных распоряжений, сокращали им время междусменного отдыха. Табель учета рабочего времени не совпадал с фактически отработанным временем и данными путевых листов.

Генеральный директор предприятия получил представление. После этого нарушения были устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также в отношении должностных лиц предприятия возбуждены административные дела. Они находятся на рассмотрении.