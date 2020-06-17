В Туле автобус въехал в опору моста: пострадали девять человек
Вечером 17 июня на Алексинском шоссе Тулы произошло серьёзное ДТП. Автобус, следовавший по маршруту 162к, въехал в опору моста.
В аварии пострадали 9 человекФото: материалы пресс-служб
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На месте происшествия работают экстренные службы.
- Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося, определяют механизм столкновения и число пострадавших, - уточнили в УМВД России по Тульской области.
У ряда пассажиров, по предварительным данным, есть повреждения, не угрожающие жизни.
Двое находятся тяжёлом состоянии.Фото: материалы пресс-служб
На данный момент известно, что в аварии пострадали 9 человек. Двое из них находятся тяжёлом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU