2020-06-17T20:57:03+03:00
Происшествия

В Туле автобус въехал в опору моста: пострадали девять человек

По предварительным данным, водитель не справился с управлением
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В Туле автобус въехал в опору мостаВ Туле автобус въехал в опору мостаФото: Мария ВЛАСОВА
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Вечером 17 июня на Алексинском шоссе Тулы произошло серьёзное ДТП. Автобус, следовавший по маршруту 162к, въехал в опору моста.

В аварии пострадали 9 человек Фото: материалы пресс-служб

В аварии пострадали 9 человекФото: материалы пресс-служб

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На месте происшествия работают экстренные службы.

- Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали случившегося, определяют механизм столкновения и число пострадавших, - уточнили в УМВД России по Тульской области.

У ряда пассажиров, по предварительным данным, есть повреждения, не угрожающие жизни.

Двое находятся тяжёлом состоянии. Фото: материалы пресс-служб

Двое находятся тяжёлом состоянии.Фото: материалы пресс-служб

На данный момент известно, что в аварии пострадали 9 человек. Двое из них находятся тяжёлом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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