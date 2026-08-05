В «Тульских засеках» фотоловушка засняла молодого канюка, который еще учится самостоятельной жизни Фото: материалы пресс-служб.

Национальный парк «Тульские засеки» опубликовал новые кадры с фотоловушки, на которых запечатлен молодой канюк.

В конце июля — начале августа в лесах еще можно встретить пернатую молодежь, которая продолжает нуждаться в родительской заботе. Особенно это касается подросших птенцов дневных хищных птиц и сов. Птенцы канюка покидают гнездо примерно через полтора месяца после вылупления, уже умея немного летать, но еще около двух месяцев родители продолжают их подкармливать.

В этот период молодые птицы постепенно осваивают навыки, необходимые для самостоятельной жизни: учатся выслеживать добычу, правильно хватать её когтями и использовать разные приемы охоты — от поискового полёта до стремительного пикирования на жертву.

Судя по кадрам, герой этого видео пока в совершенстве освоил лишь один навык — выпрашивание корма у родителей. Однако совсем скоро ему предстоит стать самостоятельным охотником.