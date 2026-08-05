Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о текущей ситуации с сортировочным центром, атакованном украинскими БПЛА

Фото: материалы пресс-служб.
Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о текущей ситуации в сортировочном центре Wildberries в Алексинском районе, пострадавшем от атаки БПЛА сегодня в ночь с 4 на 5 августа.
По словам губернатора, в настоящее время пожар на месте локализован, ведется проливка конструкций. На месте работают специалисты лабораторий «Природы» и Роспотребнадзора, которые проводят замеры состояния атмосферного воздуха.
По последним данным, превышений вредных веществ в воздухе не выявлено. Мониторинг продолжается, ситуация находится на контроле.
Ранее сообщалось, что в результате падения беспилотника на складское помещение произошло возгорание. Пострадавшим оказывают помощь. К счастью, никто не погиб.
Пожарные расчеты продолжают работу по ликвидации последствий налета беспилотников.
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