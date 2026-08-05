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НовостиПроисшествия5 августа 2026 7:37

Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на логистический центр в Тульской области

Прокуратура взяла расследование под свой контроль
Анна КОНЕВА
Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на логистический центр в Тульской области

Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на логистический центр в Тульской области

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт) в связи с ударом беспилотников по складскому помещению в Алексинском районе.

Атака была совершена украинскими вооруженными формированиями утром 5 августа, в результате произошло возгорание, пострадали люди. На месте работают следователи и криминалисты, изымаются фрагменты БПЛА и вещественные доказательства для проведения экспертиз. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Повреждения также зафиксированы в многоквартирных домах Венёвского района и на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе. На месте работают прокуроры, обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.

Прокуратура Тульской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки. Для приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия: 8 (903) 037-11-00.