Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на логистический центр в Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт) в связи с ударом беспилотников по складскому помещению в Алексинском районе.

Атака была совершена украинскими вооруженными формированиями утром 5 августа, в результате произошло возгорание, пострадали люди. На месте работают следователи и криминалисты, изымаются фрагменты БПЛА и вещественные доказательства для проведения экспертиз. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Повреждения также зафиксированы в многоквартирных домах Венёвского района и на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе. На месте работают прокуроры, обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами.

Прокуратура Тульской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки. Для приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия: 8 (903) 037-11-00.