Мужчине назначили 240 часов обязательных работ за угрозу убийством в Узловой Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Узловой, который признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Инцидент произошел 17 января в квартире в городе Узловая. Как установил суд, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился на почве ревности со своей знакомой. В ходе конфликта он взял нож, подошел к женщине на кухне и, направив на нее лезвие, высказал угрозу убийством. Он заявил, что убьет ее, и резким движением ткнул ножом в область груди.

На судебном заседании мужчина признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ.

На данный момент приговор суда в законную силу не вступил.