В Тулу приехали участники автопробега «Города-герои – города Героев. Дорогами народных ополченцев»

Участники автопробега в Туле

В Тулу прибыл автопробег патриотического проекта «Города-герои – города Героев. Дорогами народных ополченцев». Главной точкой встречи стала памятник защитникам Тулы - здесь гости вспомнили тех, кто в 1941 год не позволил врагу пройти дальше. Тула выдержала ожесточённые атаки, осталась непокорённой и продолжала работать на фронт, снабжая армию оружием.

- В этом году Тула отмечает 50-летие присвоения звания города-героя. Это звание – признание мужества защитников, стойкости жителей и огромного вклада города в Победу. Спасибо Туле за тёплый приём и за память, которую бережно передают из поколения в поколение, - отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В составе колоны автопробега- женский экипаж. Вместе с активистками из Тулы они посетили Музей истории города и поучаствовали во встрече "Женского движения". Напомним, акция «Города-герои — города Героев» проводится ежегодно по инициативе Председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова и при поддержке Мэра Москвы Сергея Собянина.