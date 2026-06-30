Как грамотно спланировать бюджет поездки за границу

Лайфхаки для экономии

– Первый лайфхак — выбирать валюту счета под маршрут поездки: если основные траты будут в одной валюте, это может помочь лучше контролировать конвертацию и итоговые расходы.

– Второй — заранее купить то, что точно понадобится в поездке: страховку, часть билетов или бронирований, если они доступны к оплате заранее.

– Третий — использовать карту для небольших регулярных трат, а наличные оставлять для тех точек, где карта может не приниматься. Благодаря этому часть повседневных расходов — например, еду, транспорт или покупки перед вылетом — можно частично компенсировать бонусами и кешбэком от банка-эмитента.

– Еще один важный совет — не рассчитывать на бесконтактную оплату как на единственный способ расчета. Например, возможность использования карт платежной системы UnionPay за рубежом может зависеть от страны, банка-эквайера и конкретного терминала или банкомата, поэтому разумно иметь и карту, и запас наличных. Это особенно полезно в транспорте, локальных кафе и небольших магазинах, где инфраструктура оплаты может отличаться.

– Снятие наличных в иностранных банкоматах скорее всего приведёт к дополнительным расходам на комиссию, которую взимает банк-владелец банкомата, а также на конвертацию валюты, если валюта карты не совпадает с национальной валютой иностранного государства.

Практично – значит выгодно

Грамотное финансовое планирование поездки за границу — это продуманная система расчетов, резервов и бонусов. Если заранее понять географию поездки, валюту расходов и возможные ограничения по оплате, то удобным инструментом для путешествия может стать карта UnionPay.

Одним из банков-эмитентов карт платежной системы UnionPay является Россельхозбанк. И мы обратились за комментариями к заместителю директора Тульского регионального филиала финансовой организации Олегу Мосину: «Карты платежной системы UnionPay подходят для поездок в те страны, где система принимается местными терминалами и банкоматами. Это один из наиболее востребованных финансовых продуктов у наших клиентов. Всего за 2025 год прошло почти 12 млн операций по этим картам в иностранных государствах. Это и операции по оплате товаров и услуг, и операции по снятию наличных.

80% операций приходится на наиболее популярные туристические страны: Таиланд, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, Турцию, Вьетнам. Операции проходят в том числе в самых экзотических странах.

В Тульской области за 2025 год выпущено чуть меньше 4 тысяч карт, за 6 месяцев 2026 года - уже 2300 карт, что говорит об устойчивом интересе туляков к картам Union Pay. Желаю всем хорошего лета и запоминающегося отдыха. И, уверен, грамотное планирование и удобные платежные системы сделают его легким и комфортным»