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НовостиОбщество26 июня 2026 7:50

В Тульской области устраняют последствия массированной атаки беспилотников

Экстренные службы переведены на усиленный режим после ночного налета дронов
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области устраняют последствия массированной атаки беспилотников.

В Тульской области устраняют последствия массированной атаки беспилотников.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Новомосковске прошло заседание регионального штаба, где дали ряд поручений по ликвидации ущерба от ночного налета украинских дронов.

Специалисты продолжают непрерывно отслеживать состояние окружающей среды, и все замеры пока находятся в пределах нормы. Все профильные экстренные службы переведены на усиленный график работы.

Напомним, минувшей ночью силы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку, уничтожив в общей сложности 157 вражеских аппаратов. В Щекинском районе пострадал частный дом и его хозяйка, которой медики оказывают необходимую помощь. В Новомосковске от действий беспилотников повреждены энергосети и промышленный объект, на месте трудятся аварийные бригады.