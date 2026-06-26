В Тульской области за ночь уничтожили 157 беспилотников: при атаке пострадала женщина. Фото: Алексей ФОКИН.

Поздно вечером 25 июня, в 23:46, в Тульской области объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно отразили массированный налет. В течение ночи военные сбили 73 вражеских аппарата, а с наступлением утра было уничтожено еще 84 беспилотника. Таким образом, общее число ликвидированных за ночь дронов достигло 157.

В Щекинском районе от действий беспилотников пострадал частный жилой дом. В результате инцидента травмы получила хозяйка постройки, которой сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Также удар пришелся по Новомосковску, где зафиксированы повреждения на линиях электропередачи и на территории местного промышленного предприятия. На местах работают аварийные бригады.

Ситуация находится на особом контроле прокуратуры Тульской области. Территориальные надзорные органы осуществляют личный мониторинг обстановки на местах происшествий. Сам прокурор Тульской области выехал в Новомосковск для оценки ущерба, нанесенного промышленному объекту и энергосетям.

На данный момент угроза атак с воздуха в регионе сохраняется.

При обнаружении подозрительных предметов или обломков необходимо немедленно звонить в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112.