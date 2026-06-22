Прокуратура контролирует ситуацию с ударом беспилотника по жилому дому в Щекино. Фото: Алексей ФОКИН.

Надзорное ведомство взяло под особый контроль соблюдение жилищных прав граждан, чей многоквартирный дом в городе Щекино пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел утром 22 июня.

Для оперативного реагирования на обращения местных жителей и предоставления им квалифицированной юридической поддержки специалисты прокуратуры запустили специальную телефонную линию по номеру +7 (903) 037-11-00. Исполняющая обязанности прокурора Щёкино лично прибыла на место падения БПЛА для координации работы и оценки ситуации.

Напомним, в Щекино беспилотник совершил атаку на многоквартирный жилой дом. Сразу после инцидента прибывшие экстренные службы организовали срочную эвакуацию всех жильцов из здания. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

На данный момент в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.