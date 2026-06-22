Беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Щекино. Фото: Алексей ФОКИН.

В Щекино беспилотник совершил атаку на многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в MAX.

Сразу после инцидента прибывшие экстренные службы организовали срочную эвакуацию всех жильцов из здания. На месте происшествия продолжают работать специалисты спасательных формирований, а также представители оперативного штаба правительства Тульской области.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

На данный момент в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.