Беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Щекино.

Фото: Алексей ФОКИН.
В Щекино беспилотник совершил атаку на многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в MAX.
Сразу после инцидента прибывшие экстренные службы организовали срочную эвакуацию всех жильцов из здания. На месте происшествия продолжают работать специалисты спасательных формирований, а также представители оперативного штаба правительства Тульской области.
По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.
На данный момент в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.