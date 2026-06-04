Тульские легкоатлеты завоевали множество наград на чемпионате ЦФО. Фото: Алексей ФОКИН.

В Смоленске стартовали чемпионат и первенство Центрального федерального округа по легкой атлетике, собравшие на спортивной арене юношей и девушек в возрасте от 16 до 23 лет. Представители Тульской области достойно выступили на престижных стартах и завоевали целый комплект наград различного достоинства.

Особых успехов тульские спортсмены добились в спринтерском беге. На дистанции 400 метров золотые медали завоевали Алексей Сулэ в категории юношей до 16 лет с результатом 52,33 секунды и Антон Гугнин среди участников до 23 лет, показавший время 47,43 секунды. В беге на 100 метров отличились Всеволод Сафронов, ставший первым среди юношей до 18 лет с результатом 10,87 секунды, а также Дмитрий Егоров, взявший серебро в категории до 16 лет с показателем 11,48 секунды. Серебряную и бронзовую награды в стометровке также получили Дарья Буравцова среди юниорок до 23 лет с результатом 12,51 секунды и Анна Дубовая среди девушек до 18 лет с временем 12,25 секунды.

Высокие результаты показали легкоатлеты в метательных дисциплинах и прыжках. В толкании ядра победителем среди юношей до 18 лет стал Александр Петроченко, отправивший снаряд на 16 м 68 см. Фабиана Елистратова завоевала серебро в толкании ядра среди девушек до 18 лет с результатом 14 м 98 см, а также стала первой в метании диска, отправив снаряд на 42 м 53 см. В прыжке в высоту серебряную медаль среди юношей до 18 лет получил Максим Антонов с результатом 6 м 71 см.