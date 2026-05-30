Имя легендарного железнодорожника Николая Бакунина присвоено Тульской детской железной дороге

29 мая в Новомосковске состоялась торжественная церемония присвоения Тульской детской железной дороге имени Николая Степановича Бакунина. Он стоял у истоков создания и становления малой магистрали, внес значимый вклад в развитие Новомосковского отделения Московско-Донбасской железной дороги.

В памятном мероприятии приняли участие начальник Московской железной дороги Павел Иванов, почётный ветеран РЖД, бывший заместитель министра путей сообщения Владимир Сазонов, родные и близкие Н.С. Бакунина, ветераны отрасли, работники предприятий железнодорожного транспорта, представители администрации Новомосковска, воспитанники малой магистрали.

В приветственном слове Павел Иванов выразил уверенность, что имя легендарного железнодорожника не только повысит статус учебного заведения, но и повлияет на жизненный выбор его воспитанников, которые захотят связать свою судьбу с железной дорогой.

- Новомосковское отделение, которое более 30 лет возглавлял Николай Степанович Бакунин, показывало выдающиеся производственные результаты. Ежедневная погрузка в отделении составляла 60 тыс. т — огромные показатели даже по тем временам. Имя легендарного железнодорожника также золотыми буквами вписано в летопись Тульской детской железной дороги, которая получила мощный импульс развития. Теперь вы являетесь наследниками великих дел этого замечательного человека и железнодорожника, гордитесь этим, равняйтесь, берите пример с лучших представителей столичной магистрали, - отметил Павел Иванов.

Владимир Сазонов рассказал, что как руководитель он состоялся именно в Новомосковске, и отметил вклад Н. С. Бакунина в патриотическое воспитание юных железнодорожников:

Я рад, что имя Николая Степановичи Бакунина сохранится для поколений будущих железнодорожников. Я надеюсь, что оно как факел будет гореть в ваших сердцах. Пусть этот уникальный сплав опыта, знаний, железнодорожных традиций, которые он прививал железнодорожникам, навсегда сохранится с вами, - добавил Владимир Сазонов.

Во время торжественной церемонии внук Н. С. Бакунина передал в дар музею Тульской детской железной дороги награды своего заслуженного родственника.

По окончании программы участники мероприятия совершили экскурсионную поездку на поезде под управлением юного машиниста, ознакомились с учебно-материальной базой этого уникального учебного заведения.

Николай Степанович Бакунин (1917 – 1987) родился в Пензенской области. Участник Великой Отечественной войны. С 1950 года жил и работал в Тульской области. Был заместителем начальника Узловского железнодорожного узла, трудился начальником Новомосковского отделения Московско-Донбасской железной дороги (1953-1984 г.г.). Под его руководством в отделении осуществлен переход грузового движения с паровозной на тепловую тягу, все участки железной дороги оборудованы автоблокировкой, произведена полная реконструкция локомотивного депо. За свои выдающиеся заслуги в деле развития железнодорожного транспорта он был удостоен двух орденов Ленина, двух орденов «Знак Почёта», ордена Трудового Красного Знамени, ордена Октябрьской Революции, званий «Заслуженного работника транспорта РСФСР» и «Почётного железнодорожника». В августе 2024 года на фасаде главного корпуса детской магистрали установлена памятная доска в честь Н.С. Бакунина.