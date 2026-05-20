Иван Александрович Горшков: «Рак щитовидной железы не приговор, если вовремя обратиться к врачу».

– Иван Александрович, насколько актуальна проблема рака щитовидной железы сегодня?

– Рак щитовидной железы - самая частая злокачественная опухоль органов эндокринной системы. Особенность этой болезни — огромное разнообразие форм: есть опухоли с очень благоприятным прогнозом, а есть крайне агрессивные, например, анапластический или медуллярный рак.

За последние десятилетия, благодаря внедрению ультразвуковой диагностики и прицельной биопсии, мы стали выявлять опухоли размером всего 3–5 миллиметров. Раньше такие случаи просто не диагностировались. Проблемы возросла после аварии на Чернобыльской АЭС - щитовидная железа очень чувствительна к радиации.

– Как часто к вам поступают пациенты и с какими диагнозами?

– В нашем отделении ежегодно проводится более 200 операций. Мы лечим не только рак, но и фолликулярные опухоли - они в 30% случаев оказываются злокачественными. К нам поступают пациенты с разными стадиями: от ранних до сложных, когда опухоль уже сдавливает трахею или пищевод.

– Можете привести примеры из практики?

– Недавно к нам поступила женщина с опухолью околоушной слюнной железы. При обследовании обнаружили огромный узел в щитовидной железе - примерно 15 на 8 сантиметров! Он сдавливал трахею до дуги аорты, пищевод, шейный отдел. Пациентка даже не подозревала о проблеме — это была случайная находка. Мы успешно удалили опухоль, сохранили возвратные нервы, и сейчас женщина чувствует себя хорошо.

Похожий случай был и с другой пациенткой: опухоль обнаружили случайно, она тоже не знала о ее существовании. Благодаря современному оборудованию - нейромонитору Inomed и микроскопу Leica - мы можем бережно работать с нервами, чтобы сохранить голос.

Нейромонитор Inomed. Используется для верификации и мониторинга возвратного нерва во время операций. Это критически важно для сохранения функции голоса у пациентов, минимализирует развитие стеноза.

Микроскоп Leica. Применяется для невролиза возвратных нервов, что позволяет хирургу работать с высокой точностью и минимизировать травматизацию тканей.

Современная хирургическая тактика лечения заболеваний щитовидной железы изменилась: мы удаляем не всю железу, а только ее пораженные доли. В последние годы активно обсуждается вопрос, на примере Японии и Южной Кореи, при очень маленьких опухолях (микрокарциномах до 5 мм) не спешить с операцией, а наблюдать за пациентом. В этих странах при таких небольших образованиях часто выбирают выжидательную тактику, а не немедленное хирургическое вмешательство.

– Как проходят операции и как быстро восстанавливаются пациенты?

– Мы используем только классический открытый доступ - разрез на шее, с обязательным гистологическим исследованием образования. После хирургического вмешательства пациентам с метастазами или прорастанием капсулы опухоли назначается терапия радиоактивным йодом. Все такие больные направляются в Обнинск для проведения этого вида лечения. Радиоактивный йод позволяет уничтожить оставшиеся раковые клетки и провести профилактику рецидивов. Это важный этап комплексного лечения, который значительно повышает шансы на полное выздоровление. После операции пациенты обычно выписываются на четвертые сутки - восстановление проходит довольно быстро.

– А как насчет риска рецидива?

– Да, он существует, особенно у молодых пациентов. Например, при папиллярном раке даже после операции и лечения радиоактивным йодом иногда возникают метастазы. В таких случаях мы удаляем их локально. Сейчас появились и новые методы - таргетная и иммунотерапия.

– Можно ли как-то защититься от этого заболевания?

– Специфической защиты нет. Но важно регулярно проходить скрининговые обследования. В Тульской области, например, есть дефицит йода, поэтому эндокринологи рекомендуют йодсодержащие препараты.

– Почему так важно сохранять возвратный нерв?

– Возвратный нерв отвечает за работу голосовых складок. Если его повредить, голос может пропасть или возникнуть стеноз гортани. У нас в онкоцентре есть отделение реабилитации, которые помогают нашим пациентам после операций восстановить голос, потому что примерно 30% таких порезов - временные, и функция нерва восстанавливается.

– Сколько таких операций вы уже провели с начала года?

– Более пятидесяти! В основном среди пациентов женщины, но в последние годы все чаще болеют и мужчины.

– Что бы вы посоветовали нашим читателям?

– Проверяйтесь! Современная тактика позволяет удалять только пораженную долю железы, а не всю щитовидку. Но если опухоль маленькая и случай неочевиден, важно быть под наблюдением у специалистов.

В отделении хирургических методов лечения патологий головы и шеи Тульского областного клинического онкологического диспансера активно внедряются передовые технологии и современное оборудование. Это позволяет врачам проводить операции с максимальной точностью и минимальным риском для пациентов.