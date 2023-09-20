В Туле наградили оружейников КБП

19 сентября чествовали создателей вооружений — работников оборонных предприятий. Лучшие работники АО «КБП» за большой вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд награждены государственными наградами и Почётными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ.

Награждение состоялось 19 сентября в Тульском государственном музее оружия, где прошло торжественное собрание, посвящённое Дню оружейника. Отметив особое значение этого праздника для нашего города, губернатор Тульской области А.Г. Дюмин поздравил с Днём оружейника работников и ветеранов ОПК региона, поблагодарил их за высокий профессионализм, трудолюбие и верность своему делу.

Для коллектива АО «КБП» это признание выдающихся заслуг талантливых конструкторов, инженеров, технологов, рабочих – всех, кто своим трудом укрепляет обороноспособность Отечества, обеспечивает его безопасность. Оружие, сделанное руками туляков, защищало страну в разные периоды её истории. И вклад коллектива АО «КБП» в славу тульского оружия значителен. Высокое звание оборонщика создаётся работниками предприятия на творчестве, таланте, дерзости и, конечно, профессионализме. АО «КБП» всегда гордилось своими династиями, которых на предприятии немало. Это знаменитые конструкторы - отец и сын Токаревы, Березины, Силины, Пастуховы, Грязевы и многие другие.

Предприятие в разные годы привлекало кадры стабильностью, надёжностью, возможностью самореализации и профессионального развития. Одни сотрудники приходили сразу после получения образования в вузе или техникуме, другие - после трудового стажа на других предприятиях. Сегодня коллектив предприятия – это сплав опыта и молодости, здесь трудятся представители нескольких поколений.

В адрес работников предприятия поступило поздравление от генерального директора АО «НПО «Высокоточные комлексы» О.Н. Рязанцева. Он отметил, что несмотря на тяжелый ритм работы и нагрузку в это непростое время, оружейники трудятся усердно и приносят пользу нашему Отечеству: «Ваша работа требует не только выдающихся знаний и умений, но и преданности и патриотизма. Благодаря вам изо дня в день создается современное, эффективное и надежное оружие и выполняется государственный оборонный заказ».