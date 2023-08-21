«Ростелеком» показал в Поленово кино от видеосервиса Wink

Компания предоставила фильмы из коллекции видеосервиса Wink, а также обеспечила киноплощадку большим светодиодным экраном и звуковым оборудованием.

Свыше пяти тысяч туляков провели субботние выходные на природе в уникальном заповедном месте Заокского района Тульской области. На Летней сцене музея гости праздника могли насладиться просмотром кинокартин различных жанров: от мультфильмов до комедий и фэнтези. Кроме того, организаторы порадовали детей и взрослых мастер-классами по изготовлению текстильных кукол и народных костюмов, а также по лепке и росписи филимоновской игрушки.

Денис Лысов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«С Поленово нас связывают давние дружеские отношения. “Ростелеком” — партнер многих проектов в усадьбе великого художника. Мы организовали на территории заповедника зону Wi-Fi, внедрили умные сервисы для сохранности экспонатов, запустили онлайн-систему электронных билетов. Совместно с поленовской командой создали бесплатный аудиогид, а в период пандемии записали около ста выпусков #поленовострим — виртуальных экскурсий по музею. Наши цифровые решения и созданная инфраструктура позволяют в кратчайшие сроки воплощать многие масштабные проекты. И мы готовы тиражировать этот опыт на всю страну».

Наталья Поленова, директор Государственного музея-заповедника В. Д. Поленова, правнучка художника:

«Кино под открытым небом — приятное и уютное летнее времяпрепровождение. В усадьбе Поленово кинопоказы еще не проходили, и в этом году благодаря “Ростелекому” мы смогли осуществить столь желанный проект. Прекрасная природа, теплая погода, семейная атмосфера — здесь всё располагает к душевным встречам. Надеемся, что такой формат летних киновыходных станет хорошей традицией. Спасибо “Ростелекому” за поддержку наших начинаний и за сотрудничество, которое с этого года продолжается уже в рамках работы Попечительского совета музея».

Wink – цифровой видеосервис «Ростелекома», входящий в топ-3 крупнейших онлайн-кинотеатров России. Он объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский (60 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги и караоке. Платформа располагает удобной навигацией по тематическим подборкам.

Подробнее о сервисе Wink можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 301 38 10.