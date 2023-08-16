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НовостиОбщество16 августа 2023 7:13

В Туле на площади Искусств до конца августа частично перекроют парковку

Связано это с проведением работ по прокладке электрического кабеля
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на площади Искусств до конца августа частично перекроют парковку

В Туле на площади Искусств до конца августа частично перекроют парковку

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на площади Искусств до конца месяца часть парковки будет перекрыта. Об этом сообщает пресс-служба «Тульских парков».

- На площади Искусств проводятся работы по прокладке электрического кабеля. Часть территории, используемой для размещения автомобилей будет недоступна в августе 2023 года, - сообщили в пресс-службе.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.

Напомним, с 18 августа по 10 сентября в Туле по улицам Ползунова, Ленина, Гоголевской и Сойфера и в Центральном переулке ограничат движение транспорта.