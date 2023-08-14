С 18 августа по 10 сентября в Туле по целому ряду улиц ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В центре Тулы почти на месяц ограничат движение транспорта по ряду улиц. Соответствующее распоряжение подписал Первый заместитель главы администрации города.

Так, в связи с ремонтом дорожного покрытия по улицам Ползунова, Ленина, в Центральном переулке, Гоголевской и Сойфера с 18 августа по 10 сентября движение, остановка и стоянка будут ограничены на улицах Ползунова и Ленина, а также в Центральном переулке.

Помимо этого, запрет коснется улицы Гоголевской на участке от улицы Тургеневской до улицы Тимирязева и улицы Сойфера на участке от улицы Советской до улицы Лейтейзена.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.