Четвертая смена в лагере имени Саши Чекалина откроется 9 августа

Четвертая смена в детском лагере имени Саши Чекалина в Щекинском районе начнется 9 августа, как и было запланировано. Об этом сообщает управление образовании администрации Тулы.

На данный момент все выявленные нарушения в пищеблоке ООО «Вектор» устранены. В местах проживания детей, общего пользования и столовой провели дезинфекционные мероприятия.

Также решением суда деятельность пищеблока в лагере возобновлена. Ситуация находится на контроле администрации города Тулы.

Напомним, Управление Роспотребнадзор по Тульской области завершило санитарно-эпидемиологическое расследование. Вспышку инфекции в лагере имени Саши Чекалина спровоцировал золотистый стафилококк.