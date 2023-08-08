Вспышку инфекции в лагере имени Саши Чекалина спровоцировал золотистый стафилококк Фото: материалы пресс-служб

Управление Роспотребнадзор по Тульской области завершило расследование по случаю заболевания детей острой кишечной инфекцией в лагере имени Саши Чекалина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной вспышки острой кишечной инфекции стал золотистый стафилококк. Передача инфекции произошла в связи с несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке оздоровительного учреждения

Сотрудники ведомства исследовали биоматериал от заболевших и контактных лиц, пробы готовых блюд, сырья, воды и смывов с объектов внешней среды. В результате золотистый стафилококк нашли у повара, у заболевших детей и в готовых блюдах, а на столовых приборах обнаружили бактерии кишечной палочки.

В отношении ответственных лиц лагеря возбуждены дела об административных правонарушениях. В данный момент выявленные нарушения устранены.