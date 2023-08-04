Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в июле стали Аврора, Ассоль и Добрыня Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июле 2023 года в Тульской области родились 392 девочки и 401 мальчик. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

Так, самыми популярными именами месяца стали Мария, Анна, Варвара, Ева, Александра, Алиса, Матвей, Михаил, Максим, Артём, Александр, Илья и Егор. А вот самыми редкими Аврора, Ассоль, Евсения, Мирослав, Леонтий и Добрыня.

Напомним, в мае 2023 года в Тульской области родились 369 девочек и 412 мальчиков. Самыми редкими именами стали Эльза, Николь, Мартина, Витана, Венеция, Ярополк, Савва, Гордей и Елисей.