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НовостиОбщество4 августа 2023 13:12

Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в июле стали Аврора, Ассоль и Добрыня

Всего в регионе за прошедший месяц зарегистрировано 793 младенца
Михаил КОРЕНЮГИН
Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в июле стали Аврора, Ассоль и Добрыня

Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в июле стали Аврора, Ассоль и Добрыня

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июле 2023 года в Тульской области родились 392 девочки и 401 мальчик. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

Так, самыми популярными именами месяца стали Мария, Анна, Варвара, Ева, Александра, Алиса, Матвей, Михаил, Максим, Артём, Александр, Илья и Егор. А вот самыми редкими Аврора, Ассоль, Евсения, Мирослав, Леонтий и Добрыня.

Напомним, в мае 2023 года в Тульской области родились 369 девочек и 412 мальчиков. Самыми редкими именами стали Эльза, Николь, Мартина, Витана, Венеция, Ярополк, Савва, Гордей и Елисей.