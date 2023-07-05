Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в июне стали Витана, Ярополк и Венеция Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июне 2023 года в Тульской области родились 369 девочек и 412 мальчиков. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

Так, самыми популярными именами месяца стали Анна, Александра, София, Варвара, Вероника, Мария, Артём, Матвей, Михаил, Александр и Максим. А вот самыми редкими - Эльза, Николь, Мартина, Витана, Венеция, Ярополк, Савва, Гордей и Елисей.

Напомним, в мае 2023 года в Тульской области родились 369 девочек и 412 мальчиков. Самыми редкими именами стали Николь, Милена, Камилла, Лия, Адель, Платон, Глеб, Гор, Леон, Савва.