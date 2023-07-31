Управление образования по Тульской области прокомментировало ситуацию в лагере имени Саши Чекалина

Специалисты управления образования администрации города Тулы уже выехали в детский лагерь имени Саши Чекалина, в котором произошла вспышка кишечной инфекции.

Также по информации управления, ситуация находится под их контролем.

Напомним, примерно 10 детей, посещающих разные отряды лагеря имени Саши Чекалина, пожаловались на рвоту. В связи с этим прокуратура вместе с управлением Роспотребнадзора организовала проверку.