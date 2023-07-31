В лагере имени Саши Чекалина под Тулой произошла вспышка кишечной инфекции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В детском лагере имени Саши Чекалина, располагающимся в Щекинском районе, произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной информации, примерно 10 детей, посещающих разные отряды данного лагеря, жаловались на рвоту. Точное количество заболевших будет установлено чуть позже.

В связи с этим прокуратура вместе с управлением Роспотребнадзора организовала проверку, в ходе которой ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Также при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.