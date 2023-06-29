В Тульской области за прошедшие два дня выпало около половины месячной нормы осадков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным регионального гидрометцентра, в период с 27 по 29 июня в Туле выпало 26 мм осадков - 34% от месячной нормы. Аналогичные показатели зафиксировала были зафиксированы в Ефремове.

Так, самым дождливым днем стал вторник, 27 июня. Наибольшее количество осадков в Тульской области выпало в Волово (61% от месячной нормы), а наименьшее — в Алексине (22% от месячной нормы)

Напомним, летняя погода вернется в Тульскую область в начале июля. В субботу, 1 июля, температура воздуха составит +23…+25 градусов.