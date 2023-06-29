Летняя погода вернется в Тульскую область в начале июля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По прогнозам синоптиков, по-настоящему теплая погода в Тульскую область вернется в начал июля. Последний неделя июня отличается прохладной погодой и постоянными дождями.

После достаточно теплой погоды из-за прихода в регион антициклона, в прошедшие дни Тульскую область накрыл холодный атмосферный фронт со скоротечными ливнями. Температура воздуха, начиная с 26 июня не превышала +19 градусов.

В четверг и пятницу обстановка в атмосфере почти не изменится. Однако в субботу, 1 июля, температура воздуха составит +23…+25 градусов, а порывы западного ветра достигнут 6 м/с. Тем не менее, короткие ливни и дожди останутся.