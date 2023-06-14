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НовостиПроисшествия14 июня 2023 14:43

В Туле на цеху «Тулажелдормаш» загорелся масляной бак в системе вентиляции

На месте происшествия работали 7 пожарных расчетов
Источник:kp.ru
В Туле на цеху «Тулажелдормаш» загорелся масляной бак в системе вентиляции

В Туле на цеху «Тулажелдормаш» загорелся масляной бак в системе вентиляции

Фото: соцсети

Днем 14 июня в Туле в одном из цехов предприятия «Тулажелдормаш» произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как стало известно, там загорелся масляный бак в системе вентиляции на площади 5 квадратных метров. На месте происшествия работали 7 пожарных расчетов, которые оперативно ликвидировали возгорание.

По информации ГУ МЧС России по Тульской области, в результате пожара никто не пострадал.