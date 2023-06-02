Ушел из жизни один из создателей российских РСЗО Лев Григорьевич Бондарев Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На 91 году жизни скончался Лев Григорьевич Бондарев — старейший работник НПО «СПЛАВ» Госкорпорации Ростех, проработавший на предприятии более 60 лет.

Долгие годы он возглавлял головной конструкторский отдел предприятия, участвовал в создании, испытании и постановке на вооружение таких реактивных систем залпового огня как «Град», «Ураган», «Смерч», «Прима» и «Торнадо-С», стоящих на вооружении Российской армии. Также он разрабатывал широкий класс реактивных снарядов для них, был одним из тех, кто заложил основы для создания перспективных РСЗО.

Он внес огромный вклад в создание реактивных систем залпового огня, в укрепление обороноспособности страны, воспитал не одно поколение учеников.

За разработку и постановку на вооружение РСЗО «Ураган» Лев Григорьевич был удостоен Государственной премии СССР. За работу в области машиностроения награжден Орденом Трудового Красного знамени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и многими другими наградами.

Коллектив и руководство научно-производственного объединения скорбит в связи с уходом Льва Григорьевича и выражает искренние соболезнования его родным и близким.