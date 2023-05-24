В Туле к открытию купального сезона готовят 9 пляжей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле к купальному сезону готовят девять зон отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, 23 мая специалисты МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ Тулы одготавливали к купальному сезону пляж в селе Обидимо. Данная зона отдыха одна из самых популярных в городе.

На территории 9 пляжей продолжается водолазный осмотр, отбор санитарно-эпидемиологических проб воды и песка. Также будет организована работа спасателей и медиков, определены места для купания детей, установлен перечень оборудования для безопасного отдыха людей.

Купальный сезон в Тульской области официально стартует1 июня и продлится до 31 августа. Жители города смогут отдохнуть в следующих местах:

- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);

- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);

- пляж «Петровский» (водоем п. Петровский);

- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха «Велесов лес»);

- зона отдыха п. Рассвет;

- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова;

- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;

- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;

- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).